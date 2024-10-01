Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запад призвал Украину к деэскалации конфликта

FT: западные союзники Украины хотят от нее деэскалации конфликта и переговоров

close
Caitlin Ochs/Reuters

Союзники Украины требуют от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство республики в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным FT, президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление со стороны западных политиков, которые хотят от него шагов в сторону урегулирования конфликта путем переговоров с Москвой.

Западный чиновник рассказал изданию, что сейчас единственная стратегия по Украине на повестке дня — это ее территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее испанские СМИ сообщили о подготовке Зеленского к мирным переговорам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами