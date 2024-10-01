Запад призвал Украину к деэскалации конфликта

Союзники Украины требуют от нее деэскалации конфликта, единственная рассматриваемая ими стратегия — территориальные уступки в обмен на членство республики в Североатлантическом альянсе. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

По данным FT, президент Украины Владимир Зеленский испытывает давление со стороны западных политиков, которые хотят от него шагов в сторону урегулирования конфликта путем переговоров с Москвой.

Западный чиновник рассказал изданию, что сейчас единственная стратегия по Украине на повестке дня — это ее территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее испанские СМИ сообщили о подготовке Зеленского к мирным переговорам.