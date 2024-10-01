Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

Кремль: Путин поздравил Си Цзиньпина с 75-летием образования КНР

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с 75-летием образования Китайской Народной Республики. Текст направленной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в публикации.

Глава российского государства отметил впечатляющие успехи Китая в экономическом, а также в социальном и научно-техническом развитии.

«Под Вашим руководством КНР укрепляет свои позиции на мировой арене и играет важную роль в решении актуальных проблем региональной и глобальной повестки дня», — отметил Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Пекин намерены продолжать «совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и Китаем» на благо народов двух стран.

До этого Си Цзиньпин заявил, что исследование космоса и строительство космической державы является мечтой Китая, к которой он не устанет стремиться.

Ранее на орбиту Земли отправили два навигационных спутника Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами