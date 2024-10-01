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В Сеуле пригрозили Северной Корее «концом режима» в случае использования ядерного оружия

Юн Сок Ёль: попытка применения ядерного оружия станет концом режима КНДР

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Global Look Press

Если Пхеньян попытается применить ядерное оружие, это станет «концом северокорейского режима», заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Выступление главы государства на военном параде транслировал телеканал KBS.

По словам Юн Сок Ёля, в случае попытки КНДР использовать ядерное оружие, она столкнется с «подавляющим и решительным ответом» южнокорейской армии и союза Сеула и Вашингтона. Этот день, подчеркнул президент Южной Кореи, станет «днем конца» пхеньянского режима.

Юн Сок Ёль также заявил, что властям КНДР следует избавиться от иллюзий, что ядерное оружие защищает их. Он отметил, что союз Южной Кореи и США стал основанным на ядерном оружии альянсом. Южнокорейский президент подчеркнул, что будет укреплять трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

15 августа Юн Сок Ёль заявил, что для Южной Кореи важно создать такие условия, чтобы у северокорейских граждан «открылись глаза» и они «отчаянно» захотели объединения.

Ранее Япония и Южная Корея условились углублять сотрудничество с НАТО.

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