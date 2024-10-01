Стало известно, почему РФ не подпишет новое соглашение ДСНВ

Россия не будет подписывать новое соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Мы приостановили свое участие в договоре СНВ-3 из-за действий Вашингтона», — отметил он.

По мнению источника, подписание нового соглашения только «потешит самолюбие США». Он напомнил об агрессивных действиях американских властей по отношению к России. По словам источника, Белый дом грозит стратегическим оружием, предоставляет вооружение Украине, поэтому ни о каком договоре не может быть и речи.