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Стало известно, почему РФ не подпишет новое соглашение ДСНВ

«Известия»: Россия не пойдет на подписание нового соглашения СНВ-3

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия не будет подписывать новое соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник.

«Мы приостановили свое участие в договоре СНВ-3 из-за действий Вашингтона», — отметил он.

По мнению источника, подписание нового соглашения только «потешит самолюбие США». Он напомнил об агрессивных действиях американских властей по отношению к России. По словам источника, Белый дом грозит стратегическим оружием, предоставляет вооружение Украине, поэтому ни о каком договоре не может быть и речи.

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