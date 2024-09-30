Москва выступила с осуждением авиаудара по резиденции главы дипмиссии ОАЭ в Судане

Министерство иностранных дел России выступило с осуждением авиационного удара по резиденции посла ОАЭ в Судане. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия решительно осуждает любые атаки на дипломатические представительства и покушения на их неприкосновенность. Подобные акции нарушают базовые нормы международного права, поэтому им нет и не может быть оправданий.

Москва призвала к проведению тщательного расследования происшедшего инцидента и настоятельно рекомендовала международно признанному Высшему (Суверенному) Совету и командованию Сил быстрого реагирования немедленно прекратить боевые действия и начать серьезные политические переговоры, направленные на выработку взаимоприемлемых договоренностей по выходу из внутригосударственного конфликта в Судане.

30 сентября МИД ОАЭ заявил, что самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы дипломатической миссии в Хартуме.

Ранее ОАЭ запустили благотворительную миссию для спасения голодающих в Судане.