Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас Израиль борется за свое существование. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем войну за само наше существование. Мы объединим силы, пойдем рука об руку и победим наших врагов», — заявил израильский лидер в ходе последнего заседания правительства в уходящем 5784 году по иудейскому календарю.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не поддержит возможную операцию Израиля в Ливане.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее в Израиле анонсировали «следующую фазу» операции против «Хезболлы».