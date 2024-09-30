Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Ереван с рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет главы российского правительства приземлился в аэропорту Звартноц.

До этого сообщалось, что Мишустин 1 октября прилетит в Армению для участия в мероприятиях по линии ЕАЭС.

Мишустин вместе с коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит «актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза». Они уделят особое внимание «вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах».

Стороны также рассмотрят направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.

В сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления США о том, что Армения хочет дистанцироваться от России, голословны.