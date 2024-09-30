Украинский президент Владимир Зеленский своей неуместной критикой во время сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН оскорбил Китай и Бразилию. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Ситуация на Украине отчаянная, и вы видите это по поведению Зеленского в Нью-Йорке на этой неделе, где он оскорбил Китай и Бразилию. Это как старая курица с отрезанной головой бегает вокруг, не понимая, что уже не является живой», — заявил аналитик.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме того, глава украинского государства провел двусторонние переговоры с рядом зарубежных коллег.

Визит украинского лидера прокомментировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик заявил, что Зеленский вернулся в Киев с пустыми руками, подчеркнув, что он не смог добиться ни одной из целей своей поездки на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что ознакомились с планом победы Украины.