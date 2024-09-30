Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мнение главы МИД Германии не повлияет на отказ в поставках дальнобойных ракет Украине

Хебештрайт: мнение Бербок о поставках Taurus Украине не изменит позицию Шольца

close
Alf van Beem/Wikimedia Commons

Высказанное главой МИД Германии мнение о необходимости поставок на Украину ракет большой дальности Taurus никак не повлияет на позицию канцлера Олафа Шольца, отрицающего такую возможность. Об этом со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта сообщает РИА Новости.

По словам Хебештрайта, федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу.

«Она остается в силе», — заявил Хебештрайт.

Таким образом в правительстве Германии прокомментировали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей в интервью Bloomberg о том, что она поддерживает поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской территории. При этом Бербок признала, что в правящей коалиции Германии нет единства мнений по этой теме. По ее словам, в настоящее время военная поддержка Германии в отношении Украины по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Ранее Шольц вновь отверг возможность передачи Киеву ракет Taurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами