Мнение главы МИД Германии не повлияет на отказ в поставках дальнобойных ракет Украине

Высказанное главой МИД Германии мнение о необходимости поставок на Украину ракет большой дальности Taurus никак не повлияет на позицию канцлера Олафа Шольца, отрицающего такую возможность. Об этом со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта сообщает РИА Новости.

По словам Хебештрайта, федеральный канцлер уже давно занял четкую позицию по этому вопросу.

«Она остается в силе», — заявил Хебештрайт.

Таким образом в правительстве Германии прокомментировали слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей в интервью Bloomberg о том, что она поддерживает поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов по российской территории. При этом Бербок признала, что в правящей коалиции Германии нет единства мнений по этой теме. По ее словам, в настоящее время военная поддержка Германии в отношении Украины по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Ранее Шольц вновь отверг возможность передачи Киеву ракет Taurus.