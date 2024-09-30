Мирный план президента Украины Владимира Зеленского не единственная инициатива, которую можно обсудить и поддержать. Об этом РИА Новости заявил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.

«Да, и это, кстати, отражено в «совместном коммюнике» конференции высокого уровня по миру на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке», — сказал Бидо, отвечая на вопрос о поддержке Швейцарией и других мирных инициатив.

Глава отдела коммуникаций внешнеполитического ведомства добавил, что Швейцария готова рассмотреть любой мирный план, основанный на международном праве и Уставе ООН.

Накануне министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную инициативу по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. В заявлении отметили, что не могут понять логики решения правительства страны, поскольку именно с ними был организован первый «саммит мира» и именно это государство участвует в тематических конференциях по конкретным пунктам «формулы мира» Зеленского.

Ранее на Украине рассказали о неожиданном требовании Запада к Зеленскому.