Путин назначил главу управления по госполитике в гуманитарной сфере

Руководителем управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере стал Владимир Бочарников. Соответствующий указ, подписанный главой государства Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Бочарникова Владимира Валерьевича начальником управления президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере», — говорится в документе.

В июне 2024 года российский лидер подписал указ о создании в его администрации пяти новых управлений и упразднении одного старого.

Таким образом в администрации президента России появились управления по вопросам национальной морской политики, по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по государственной политике в гуманитарной сфере, а также по вопросам формирования и деятельности государственного совета.

Упраздненным, в свою очередь, оказалось управление по обеспечению деятельности государственного совета.

Ранее Путин назначил нового генерального директора Фонда перспективных исследований.