Трамп готовит план действий на случай поражения на выборах

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп собирает набор аргументов, чтобы отвергнуть результаты предстоящих выборов в случае своего поражения. Об этом пишет Axios.

В материале отмечается, что Трамп, которому в случае проигрыша грозит тюремное заключение и новые уголовные процессы, «в последние недели и месяцы расширил спектр своих необоснованных нападок на процедуры голосования в США».

Как пишет Axios, он заявлял, что демократы используют программу голосования за рубежом для эмигрантов и военнослужащих, чтобы обойти «любую проверку гражданства или подтверждения личности». Кроме того, он называл «глупой» концепцию голосования за 45 дней до выборов. Республиканец также критиковал концепцию голосования по почте.

«Даже без доказательств нарушений в ходе голосования Трамп готовится выдвинуть более широкие риторические аргументы в пользу того, почему выборы были принципиально несправедливыми», — говорится в тексте.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

Ранее Маск назвал Трампа спасителем демократии.