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Стали известны дальнейшие планы Орбана по урегулированию конфликта на Украине

Weltwoche: Орбан намерен согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева

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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Виктор Орбан планирует на основе мирной инициативы Бразилии и Китая, к обсуждению которой также присоединились Швейцария и Франция, согласовать место переговоров России и Украины. Об этом пишет Weltwoche.

Как следует из текста, премьер Венгрии также настроен разблокировать дипломатические каналы между конфликтующими сторонами и выяснить, где есть общие перспективы для достижения скорейшего прекращения огня.

«Похоже, Орбан полон решимости довести до конца свои мирные переговоры. <…> Его цель – вернуть европейцам активную роль и определить курс перед выборами в США. Поскольку Киев и Москва не особенно желают вести переговоры, международное давление теперь должно привести к прорыву в прекращении огня», — говорится в тексте.

8 сентября Орбан сообщил, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческой миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

Ранее Европу призвали отказаться от «мирного мышления» по Украине.

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