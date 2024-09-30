В России заявили о желании сотрудничать с Ираном на более высоком уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень. Его слова на переговорах с первым вице-президентом этой страны Мохаммадом Резой Арефом передает ТАСС.

Мишустин отметил, что отношения между Россией и Ираном имеют многовековую историю и опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

«И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему более содержательное исполнение», — сказал премьер-министр РФ.

Он также напомнил, что соответствующие решения были приняты лидерами двух стран. По словам Мишустина, Россия приветствует принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с РФ. Он подчеркнул, что в России придают приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры, и предлагают продолжить работу по его увеличению.

Мишустин также назвал важным создание благоприятных условий для организации целого ряда инвестиционных крупных проектов в различных областях.

Днем в понедельник российский премьер прибыл в Иран с официальным визитом. Ожидается, что в ходе переговоров с высшим руководством страны будет обсуждаться комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах.

30 сентября министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади заявил, что контракт по поставкам российского трубопроводного газа в Иран может быть подписан уже в скором времени.

Ранее в Иране отказались поддерживать действия России на Украине.