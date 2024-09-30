Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о желании сотрудничать с Ираном на более высоком уровне

Мишустин: РФ хотела бы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень

close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что РФ заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Ираном на более высокий уровень. Его слова на переговорах с первым вице-президентом этой страны Мохаммадом Резой Арефом передает ТАСС.

Мишустин отметил, что отношения между Россией и Ираном имеют многовековую историю и опираются на принципы дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

«И Россия искренне заинтересована в том, чтобы вывести наше сотрудничество на более высокий уровень, придать ему более содержательное исполнение», — сказал премьер-министр РФ.

Он также напомнил, что соответствующие решения были приняты лидерами двух стран. По словам Мишустина, Россия приветствует принципиальное решение Ирана на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с РФ. Он подчеркнул, что в России придают приоритетное значение расширению торгово-экономического сотрудничества, диверсификации взаимного товарооборота и его структуры, и предлагают продолжить работу по его увеличению.

Мишустин также назвал важным создание благоприятных условий для организации целого ряда инвестиционных крупных проектов в различных областях.

Днем в понедельник российский премьер прибыл в Иран с официальным визитом. Ожидается, что в ходе переговоров с высшим руководством страны будет обсуждаться комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах.

30 сентября министр энергетики исламской республики Аббас Алиабади заявил, что контракт по поставкам российского трубопроводного газа в Иран может быть подписан уже в скором времени.

Ранее в Иране отказались поддерживать действия России на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами