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МИД Британии сделал заявление в День воссоединения новых регионов

МИД Британии выпустил заявление в День воссоединения новых регионов с Россией

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании в День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией выпустило заявление, в котором подчеркнуто, что Лондон не признает результатов референдума. Публикация появилась на странице ведомства в соцсети Х.

По мнению британского МИД, Россия якобы «грубо нарушила Устав ООН».

«Позиция Британии четкая: Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье и Крым — это Украина», — говорится в публикации.

30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

30 сентября 2024 года Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

В этом же поздравлении президент России заявил, что РФ сможет достичь всех намеченных целей, поскольку именно на ее стороне правда. Глава государства также выразил благодарность всем россиянам, включившимся в восстановление новых регионов РФ.

Ранее Сальдо заявил, что Западу придется признать новые регионы за Россией.

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