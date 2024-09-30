Востоковед заявил, что новые лидеры «Хезболлы» обречены

Новый лидер шиитской ливанской организации «Хезболла» Хашем Сафиеддин не устроит Израиль. Такое мнение высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в интервью «Ленте.ру».

Эксперт считает, что лидеры «Хезболлы» и палестинского радикального движения ХАМАС понимают, что выдвигаемые и популяризуемые ими лидеры обречены, то есть они подставляются.

Тарасов добавил, что у преемника ликвидированного Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы очень серьезный послужной список и духовных, и военных дел.

По словам востоковеда, ситуация на Ближнем Востоке сейчас находится в подвешенном состоянии, в «Хезболле» появляется новое лицо, которое вряд ли устроит Израиль.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее в Кремле осудили убийство лидера «Хезболлы».