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На Украине начали подготовку к возможным выборам

В Верховной раде допустили негласную подготовку к выборам президента Украины

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Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press

Центризбирком (ЦИК) Украины начал подготовку избирательных участков перед возможными выборами. Об этом заявила депутат Верховной рады Оксана Савчук.

ЦИК Украины опубликовал постановление о необходимости «упорядочить избирательные участки».

Депутат подчеркнула, что на данный момент избирательные участки сформированы по последним муниципальным выборам 2020 года. Теперь, по мнению Савчук, должен быть проведен анализ пунктов голосования с учетом «существующего сейчас положения вещей».

Журнал The Economist писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году для «укрепления своей власти». Издание ссылается на мнения представителей оппозиционных партий, которые также говорят о вероятности старта избирательной кампании.

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако не были назначены из-за действия на Украине военного положения, связанного с СВО. Законодательство Украины запрещает проведение выборов во время войны.

Ранее экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине.

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