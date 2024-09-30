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В Кремле осудили убийство лидера «Хезболлы»

Песков: Россия осуждает убийство лидера «Хезболлы» и удары по Ливану

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Omar Sobhani/Reuters

Россия осуждает убийство лидера «Хезболлы» и удары по Ливану, это привело к дестабилизации региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал высокими риски начала большой войны на Ближнем Востоке.

«Бомбежки в Ливане приводят к огромному количеству человеческих жертв. Неизбежно это повлечет гуманитарную катастрофу такую же, как мы наблюдаем в Газе», — сказал Песков.

28 сентября стало известно, что генсек «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее стали известны детали внедрения разведки Израиля в «Хезболлу».

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