Британия заинтересована в разрастании военного конфликта в зонах российского влияния, а Киев — в вовлечении в боевые действия новых стран. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития, бывший замглавы МИД Приднестровской Молдавской республики Игорь Шорников.

«В прошлом году Киев совместно со своими хозяевами не смог убедить Грузию открыть второй фронт с Россией. Сейчас они активно работают по вовлечению Румынии. Естественно, сделать они это хотят за счет Молдовы и Приднестровья. На самом деле, приднестровский конфликт удобный способ вовлечь Молдову, а потом и Румынию в прямое военное столкновение с Россией», — отметил Шорников.

При этом Лондон попытается это сделать так, чтобы блок НАТО оказался в стороне, добавил эксперт.

До этого Шорников говорил, что Запад может произвести замену на поле боя, выдвинув вперед Молдавию, в случае, если Украина исчерпает свои боевые возможности. По его словам, республика является идеальным вариантом, поскольку не состоит в НАТО.

В сентябре президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

Ранее в Приднестровье запретили называть республику Транснистрией.