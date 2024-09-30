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В Грузии предупредили о планах внешних сил стереть страну с карты

Иванишвили предупредил о планах оппозиции Грузии стереть страну с карты

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David Mdzinarishvili/Reuters

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что враждебные внешние силы и оппозиция стремятся «стереть Грузию с карты». Его слова приводит портал NewsGeorgia.

«Сегодня все ясно видят, что эта радикальная сила, сплотившиеся вокруг нее политические, неправительственные или медиаорганизации, проводят иностранные интересы и пытаются втянуть Грузию в страдания войны. Права на ошибку у нас нет», — сказал Иванишвили.

По его словам, «враждебно настроенные» к Грузии силы руками «местных агентов» намерены стереть страну с карты. В таком случае конфликт 2008 года «покажется пустяком», указал политик.

В то же время он не уточнил, о каких внешних врагах Тбилиси идет речь.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Ранее сбежавший с Украины депутат обратился к Грузии перед выборами.

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