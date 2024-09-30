Посол РФ призвал Израиль прекратить боевые действия в Ливане

Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия в Ливане. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Мы настоятельно призываем в нынешней ситуации Израиль перейти к мирному, политическому урегулированию ситуации. Иначе последствия будут абсолютно тяжелыми для всех стран региона», — сказал он.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». По заявлению ЦАХАЛ, ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

«Хезболла» в ответ также атакует Израиль. 24 сентября группировка нанесла удары по авиабазе Рамат-Давид и аэропорту Мегиддо на севере страны. Движение заявило, что атаки были совершены в целях защиты Ливана и его народа, а также в поддержку палестинцев в секторе Газа.

Ранее в МИД РФ назвали причину атак Израиля по Ливану.