Немецкий депутат заявил, что «Северный поток» можно «комфортно» восстановить

Подорванные российские газопроводы «Северный поток» можно «комфортно» восстановить, чтобы Германия могла получать дешевый газ. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре на полях Российской энергетической недели.

«То, что я слышу, указывает на то, что этот газопровод может быть, если можно так сказать, относительно комфортно восстановлен», — сказал он, отметив, что ремонт не потребует таких крупных инвестиций, как при строительстве нового газопровода.

В этом отношении оно того определенно стоит, считает Котре.

По его словам, Германия в данный момент переживает «беспрецедентную деиндустриализацию», в том числе из-за цен на газ, которые выросли на бирже вдвое или втрое.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Расследование до сих пор не окончено.

28 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия официально предъявила ряду государств досудебные претензии из-за взрывов на газопроводах. Она также сообщала, что Москва может обратиться в Международный суд ООН, в случае отсутствия результата.

Ранее в Германии призвали наказать виновных в подрыве «Северного потока».