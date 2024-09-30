Сальдо заявил об интеграции Херсонской области в сферы жизни РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью агентству РИА Новости, что за год регион окончательно интегрировался во все сферы жизни России.

По словам Сальдо, это касается системы государственного управления, социального обеспечения, образования, медицины и культуры. Губернатор отметил, что многого удалось достигнуть и в материальной сфере.

«Ремонтируются дороги, водопроводные, тепловые и электрические сети. Заработала экономика, в частности — свободная экономическая зона», — сказал глава региона.

Сальдо отметил, что в Херсонской области еще остается много проблемных вопросов и недоработок, однако главное (интеграция в сферы жизни РФ) уже было сделано, и дальше должно происходить «поступательное развитие». По словам губернатора, в регионе уже запущенно строительство жилья на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов.

Накануне Сальдо заявлял, что собственность украинских олигархов в регионе перешла под управление региональных властей.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года.

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