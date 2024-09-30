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Американский политик заявила о безразличии властей США к последствиям урагана

Политик Спайсер: в США думают об Украине, а не о пострадавших от урагана людях

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Marco Bello/Reuters

Американский политик и кандидат в нижнюю палату конгресса США Лаверн Спайсер заявила, что администрацию президента США и западные СМИ больше интересует ситуация на Украине, а не тяжелая обстановка на юго-востоке Соединенных Штатов из-за урагана «Хелен». Своим наблюдением она поделилась в соцсети X.

«Из-за урагана жизни этих людей полностью разрушены. Где Камала [Харрис] и [Джо] Байден?» — написала Спайсер.

По мнению политика, если бы подобное ненастье произошло на Украине, то американских вице-президента и главу государства показывали бы на каждом новостном канале.

Утром 25 сентября тропический шторм «Хелен» усилился до урагана. Согласно прогнозам, он может стать самым мощным в США за последний год. Синоптики считают, что «Хелен» способен вызвать опасные для жизни штормовые волны на большей части побережья Флориды. По данным Национальной метеорологической службы, более 40 млн человек во Флориде, Джорджии и Алабаме находятся под угрозой ураганов и тропических штормов.

Вдоль побережья Мексиканского залива Флориды была объявлена эвакуация, а десятки округов объявили о закрытии школ.

Ранее житель Флориды рассказал об обстановке в штате во время шторма.

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