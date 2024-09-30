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Стали известны детали внедрения разведки Израиля в «Хезболлу»

FT выпустило материал о том, как разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

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Sharif Karim/Reuters

Израиль многократно пытался устранить бывшего главу «Хезболлы» Хасана Насраллу. Но как пишет издание Financial Times, успеха добился лишь после изменения подхода к противостоянию группировке и улучшения разведывательных методов.

За последние два десятилетия Израиль расширил сбор данных о «Хезболле», включая ее политические действия и связи с Ираном и Сирией, говорится в материале издания. Бывший офицер разведки Мири Эйсин отметила, что помощь Башару Асаду в гражданской войне позволила Израилю лучше понять структуру «Хезболлы» и внедрять шпионов.

Из-за войны в Сирии стала доступна масса информации, включая некрологи «Хезболлы», которые раскрывали данные о бывших бойцах. Израиль использовал свои технические преимущества — спутники, беспилотники и кибератаки для сбора информации.

Когда Израиль идентифицировал бойцов «Хезболлы», информация о них добавлялась в базу данных, включая данные с телефонов и камер. Это позволяло выявлять отклонения в поведении и определять командиров.

В последние годы израильская разведка периодически находила Насраллу, который жил в бункерах. В октябре 2023 года, когда Израиль подвергся атакам, самолеты получили приказ бомбить его местонахождение, но операцию отменили по требованию Белого дома.

В итоге Насралла был ликвидирован только 28 сентября этого года в Бейруте благодаря информации от иранского «крота».

Ранее ВВС Израиля впервые ударили по бейрутскому району Кола.

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