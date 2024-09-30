Еще одна страна примет участие в саммите БРИКС в Казани

В саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября, поучаствуют представители Саудовской Аравии. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на высокопоставленный источник.

По его словам, Саудовская Аравия принимает участие практически во всех форматах работы БРИКС.

»Эр-Рияд будет представлен на саммите объединения, который пройдет в Казани в октябре», — сказал источник.

Он не уточнил, на каком уровне будет представлена Саудовская Аравия.

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.