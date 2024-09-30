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Правительство Австрии собирается подать в отставку

Президент Австрии Ван дер Беллен заявил об отставке правительства

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Depositphotos

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что действующее правительство страны на следующей неделе подаст прошение об отставке. Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства. Потом я проведу переговоры со всеми представленными в Национальном совете (нижней палате парламента. — «Газета.Ru») партиями», --сказал глава государства.

Он также заявил, что попытается выяснить, какие компромиссы возможны между партиями для создания коалиции.

По итогу подсчета 89% голосов на парламентских выборах в этой европейской стране лидирует выступающая против антироссийских санкций Австрийская партия свободы (АПС) с 28,9%. Правящая Австрийская народная партия (АНП) занимает второе место с 26,3%. Тройку замыкают социал-демократы с 21%.

В сентябре бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках четвертого Евразийского женского форума рассказала, что переехала в новый дом в Рязанской области, где проживает с кошками и утками.

Ранее посол РФ в Вене заявил, что Австрия не сможет заместить российский газ.

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