Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции прокомментировали предложение Киева по саммиту по продбезопасности

РИА: решений по предложенному Киевом саммиту по продбезпасности в Турции нет

close
Murad Sezer/Reuters

Украина предложила Турции провести саммит по продовольственной безопасности, однако решения по этому вопросу нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Предложение о проведении такой международной встречи, саммита, поступило от украинской стороны», — рассказал он.

По его словам, пока конкретного решения нет.

Источник также отметил, что в настоящий момент Анкара не инициировала переговоров по возобновлению зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого заявлял, что Анкара готова организовать мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Эрдоган добавил, что украинский конфликт можно решить путем диалога и дипломатии. По словам президента, необходимо, чтобы все участники процесса верили в это, однако в текущей ситуации подобный исход далек. 24 сентября Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что мир все еще далек от разрешения конфликта на Украине.

Ранее Эрдоган рассказал, кто виновен в срыве переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами