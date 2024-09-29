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Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

Канцлер Австрии признал, что его партия проиграла на выборах в парламент

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РИА Новости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что Австрийская народная партия проиграла на выборах в парламент. Его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место», — заявил он сторонникам.

Он подчеркнул, что никто из однопартийцев не должен себя упрекать.

Первое место на выборах, таким образом, занимает оппозиционная правая Австрийская партия свободы (FPÖ).

До этого высказывались опасения, что на предстоящих парламентских выборах в Австрии впервые может победить ультраправая партия.

Агентство Reuters писало, что накануне выборов Австрия сталкивается с дилеммой: сохранить зависимость от российского газа или ускорить энергетический переход. В июле 83% импортируемого Австрией газа все еще поступало из России, тогда как в среднем по ЕС эта доля снизилась до 15% в 2023 году.

Ранее в Европе выразили опасение союзом правых сил Австрии и Венгрии.

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