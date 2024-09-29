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Бельгия может прекратить финансирование русских приходов

В Бельгии призвали правительство прекратить финансирование русских приходов

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Depositphotos

В Бельгии призвали правительство прекратить финансирование приходов Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает РИА Новости.

С данным предложением выступил директор организации «Права человека без границ» Вилли Фотрэ.

»Патриарх Кирилл в Москве благословлял конфликт и призывал граждан выражать свой патриотизм, вступая в армию», — заявил он.

По его словам, РПЦ в Бельгии не высказывала свою позицию по конфликту на Украине.

Патриарх Кирилл ранее отмечал, что в тяжелых условиях войны существует большой риск увлечения военнослужащих неоязыческими проповедями. В связи с этим, Кирилл призвал полковых и войсковых православных священников в своих проповедях обращать внимание окормляемых солдат на подвиги христианских святых воинов — так, по словам патриарха, будет разрушен миф о том, что христианство несовместимо с воинским героизмом.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

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