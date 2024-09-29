Трамп публично оскорбил Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборной речи в штате Висконсин назвал вице-президента Камалу Харрис и действующего главу Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми. Запись выступления опубликована на YouTube-канале издания The Times.

По мнению Трампа, президент США Джо Байден «стал умственно отсталым», а Харрис — «родилась такой».

Он добавил, что только люди с ментальными отклонениями могли проводить ту иммиграционную политику, из-за которой сегодня страдают США.

Накануне Трамп заявил, что страна столкнулась с неисчислимыми страданиями из-за пограничного кризиса. По его словам, ответственность за снижение безопасности на южных границах лежит на вице-президенте США, кандидате в главы Белого дома от Демократической партии Камале Харрис.

Он добавил, что Харрис, в частности, отказалась продолжать его проект по строительству стены на границе с Мексикой. Трамп подчеркнул, что теперь кандидат-демократ говорит о готовности исправить ситуацию, хотя у нее на это было четыре года.

Ранее Трамп поймал Харрис на лжи.