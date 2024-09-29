Французский политик высказался о случае задержания из-за вещания каналов РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «еврофашизмом» задержание супругов в Германии из-за предоставления доступа к российским телеканалам. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Произошедшее Филиппо назвал «новым пугающим эпизодом».

«Это ЕС! Цензура, тоталитаризм! Еврофашизм!» — написал политик, отметив, что задержанные супруги рискуют получить тюремный срок и большие штрафы.

27 сентября немецкая таможня сообщила о задержании 37-летнего немца и его 42-летней жены с украинским гражданством. Причиной стало то, что они якобы предлагали клиентам доступ к нескольким подпавшим под санкции российским телеканалам через услугу IP TV. По данным ведомства, в предложение, предположительно, входили каналы «Россия 1» и RT».

26 сентября у пары прошел обыск. По информации новостного портала Tagesschau, полиция изъяла большое количество технического оборудования для стриминга, некие «письменные доказательства» и €40 тыс. наличными. Также конфискован интернет-домен, через который можно было получить доступ по IP-TV к показу российских каналов.

Ранее в Венгрии раскритиковали США за санкции против российских СМИ.