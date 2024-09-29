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В Японии призвали обсудить размещение ядерного оружия США в Азии

Премьер Японии Исиба предложил обсудить размещение ядерного оружия США в Азии

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Toru Hanai/Reuters

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября займет пост премьер-министра страны, призвал обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в его статье для Института Хадсона в Вашингтоне.

Политик обратил внимание на факт отсутствия в Азии системы коллективной обороны, аналогичной НАТО. Как считает Исиба, это повышает риск новых национальных конфликтов. Он также выразил обеспокоенность ростом военной активности Китая вокруг островов Японии.

«Нужна азиатская версия НАТО, которая обеспечит сдерживание ядерного альянса Китая, России и Северной Кореи», — сказал Исиба.

Согласно плану политика, азиатский альянс предполагает использование ядерного оружия совместно с США.

26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что союз между США и Южной Кореей явно движется к формированию тройственного блока с Японией, которая приняла курс на ремилитаризацию.

В тот же день стало известно, что Япония проведет крупномасштабные военные учения с США Keen Sword-25, в которых, как ожидается, примут участие 45 тысяч военных. По данным японского минобороны, в ходе учений будут использованы военные базы сил самообороны, а также вооруженные силы США. Кроме того, в учениях примут гражданские аэропорты и порты.

Ранее Японию назвали восточным филиалом НАТО.

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