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На парламентских выборах в Австрии может победить ультраправая партия

На парламентских выборах в Австрии может впервые победить ультраправая партия

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Isabelle Ouvrard/IMAGO/Global Look Press

На предстоящих парламентских выборах в Австрии впервые может победить ультраправая Партия свободы (FPÖ) во главе с Гербертом Киклем. Об этом пишет РБК.

Партия известна тем, что критически относится к позиции Запада в отношении конфликта на Украине, а также выступает против антироссийских санкций и за восстановление энергетического сотрудничества с Москвой.

Согласно проведенным опросам, рейтинг Партии свободы составляет 27%, у правящей Австрийской народной партии во главе с канцлером Карлом Нехаммером — 25% и у Социал-демократов — 21%.

До этого агентство Reuters писало, что накануне выборов Австрия сталкивается с дилеммой: сохранить зависимость от российского газа или ускорить энергетический переход. В июле 83% импортируемого Австрией газа все еще поступало из России, тогда как в среднем по ЕС эта доля снизилась до 15% в 2023 году.

Ранее в Европе выразили опасение союзом правых сил Австрии и Венгрии.

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