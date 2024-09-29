В Кремле объяснили необходимость корректировок в ядерной доктрине России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что корректировки в Основы госполитики в области ядерного сдерживания стали необходимы из-за нагнетания напряженности у границ РФ. Видео с фрагментом интервью опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

Представитель Кремля назвал очевидным, что актуальное развитие международной обстановки, напряженность вокруг границ РФ, «то, как, по сути, ядерные державы стали принимать участие в конфликте вокруг Украины» на ее стороне и продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам сделало необходимым внесение корректировок в ядерную доктрину и в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее в Кремле подготовили корректировки ядерной доктрины РФ.