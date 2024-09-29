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В Совфеде отреагировали на заявление ГУР Украины о якобы ликвидации полковника ВС РФ

Сенатор Джабаров: власти должны проверить данные о ликвидации полковника ВС РФ

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал власти проверить информацию о предполагаемой ликвидации подполковника ВС РФ Алексея Коломейцева украинской стороной. В беседе с «Лентой.Ru» политик допустил, что данные могут быть «враньем» со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Сенатор напомнил, что ГУР Украины регулярно пытается устраивать теракты против российских граждан, также вспомнив о Владлене Татарском и Дарье Дугиной. Джабаров назвал главу ГУР Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) военным преступником, которого рано или поздно настигнет возмездие и наказание.

«Мы должны быть более бдительны и аккуратны, каждый на своем месте должен быть внимателен, потому что враг невидим. <...> По внешним признакам тех, кого используют спецслужбы Украины, мы не отличим от российских граждан. Надо быть предельно внимательными, потому что им легко затеряться в толпе и среди нас», — заявил сенатор.

До этого Главное управление разведки (ГУР) минобороны (МО) Украины заявило о ликвидации полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева. По данным ведомства, это якобы произошло в Подмосковье.

Офицер являлся руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации министерства обороны России.

Украинская разведка заявила, что Коломейцев готовил специалистов по использованию беспилотников.

Ранее Буданов заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия до 1800 км.

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