В Кремле подготовили корректировки ядерной доктрины РФ. Об этом заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Корректировки подготовлены, сейчас это будет оформляться», — заявил Песков.

Необходимость таких мер Песков обосновал «участием ядерных держав в конфликте на Украине на стороне Украины» и распространением инфраструктуры НАТО к границам с Россией.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Также предполагается, что теперь достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут ядерный ответ. Речь идет о самолетах тактической и стратегической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Ранее госсекретарь США Блинкен назвал безответственным обновление ядерной доктрины РФ.