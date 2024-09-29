В Германии поделились ожиданиями от предстоящего визита Байдена в страну

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что предстоящий визит президента США Джо Байдена в ФРГ для обсуждения вопроса помощи Украине «станет четким сигналом солидарности с Украиной». Его слова приводит телеканал N-TV.

«Встреча должна еще раз дать понять, что все, включая США после выборов в ноябре, обязаны продолжать активно поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, – сказал Клингбайль.

В то же время он призвал подумать о том, «как мирные конференции могут быть расширены в будущем, чтобы наконец состоялось лучшее обсуждение перспективы мира в интересах украинского народа».

До этого журнал Der Spiegel сообщал, что президент США в октябре прибудет в Германию, где встретится с канцлером Олафом Шольцем, а также лидерами Великобритании и Франции Киром Стармером и Эммануэлем Макроном.

По информации источника, предстоящую встречу планируется главным образом посвятить вопросам поддержки Украины. Американский президент во время визита в ФРГ также посетит военную базу Рамштайн.

Ранее в партии Шольца призвали передавать Украине больше оружия для достижения мира.