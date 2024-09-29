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Стало известно, как Секретная служба США работает в рамках ГА ООН

РИА Новости: Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за ГА ООН

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Секретная служба США в настоящее время работает на пределе своих возможностей, так как ее сотрудники должны обеспечить охрану более 140 высокопоставленных участников 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американского чиновника, знакомого с планированием операций федерального агентства.

По словам источника, Секретная служба США никогда не специализировалась на обеспечении такого повышенного уровня защиты.

«Наш личный состав и оборудование работают на пределе возможностей <...>. Секретная служба США отвечает за безопасность более 140 мировых лидеров», — подчеркнул он.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее ключевым событием стала неделя высокого уровня, которая проходит в период с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября.

В том числе на мероприятие прибыла делегация РФ, которую возглавил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский президент Владимир Путин ежедневно контактировал с главой внешнеполитического ведомства в преддверии его поездки в США.

Ранее Лавров шуткой ответил на призыв исключить РФ из Совета Безопасности ООН.

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