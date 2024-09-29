Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Индонезии Марсуди пришла на заседание ГА ООН с подарком от Лаврова

Глава МИД Индонезии Марсуди надела на ГА ООН брошь, которую ей подарил Лавров

close
Eduardo Munoz/Reuters

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в посольстве Москвы в Джакарте, индонезийский дипломат появилась на трибуне всемирной организации с брошью в виде объемного черного цветка. Также у нее есть похожая брошь красного цвета, но пока Марсуди не демонстрировала ее публике.

При этом в материале подчеркивается, что это выступление главы МИД стало ее последней речью в ООН в качестве руководителя министерства иностранных дел при нынешнем правительстве страны.

25 июля 2024 года Марсуди и Лавров провели переговоры на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран — членов АСЕАН. Также на мероприятии, которое состоялось в Лаосе, присутствовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К костюму последней была пришита брошь в виде цветка, которая очаровала индонезийского дипломата.

Впоследствии российский министр иностранных дел подарил Марсуди сразу два подобных украшения.

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто назвал РФ большим другом его страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами