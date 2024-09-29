Глава МИД Индонезии Марсуди пришла на заседание ГА ООН с подарком от Лаврова

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказали в посольстве Москвы в Джакарте, индонезийский дипломат появилась на трибуне всемирной организации с брошью в виде объемного черного цветка. Также у нее есть похожая брошь красного цвета, но пока Марсуди не демонстрировала ее публике.

При этом в материале подчеркивается, что это выступление главы МИД стало ее последней речью в ООН в качестве руководителя министерства иностранных дел при нынешнем правительстве страны.

25 июля 2024 года Марсуди и Лавров провели переговоры на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран — членов АСЕАН. Также на мероприятии, которое состоялось в Лаосе, присутствовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К костюму последней была пришита брошь в виде цветка, которая очаровала индонезийского дипломата.

Впоследствии российский министр иностранных дел подарил Марсуди сразу два подобных украшения.

Ранее президент Индонезии Прабово Субианто назвал РФ большим другом его страны.