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CBS News: глава Пентагона был в ярости, когда ему сообщили о покушении на Насраллу

CBS News: Израиль предупредил США о покушении на Насраллу в последний момент

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Violeta Santos Moura/Reuters

Руководство Соединенных Штатов получило предупреждение от Израиля о готовящемся покушении на лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу всего за несколько минут до начала операции. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Глава Пентагона Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил ему о Насралле», — говорится в материале.

По данным телеканала, американским чиновникам не понравилось, что Израиль не дал США времени подготовиться к возможному ответу на ликвидацию Насраллы, несмотря на то, что Штаты несут множество рисков, действуя в регионе.

27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. В результате пострадали более 70 человек, а лидер организации Хасан Насралла и его дочь были ликвидированы.

Устранение Насраллы вызвало бурную реакцию в мире. Так, Иран обвинил в организации удара США, после чего пообещал еще больше усилить борьбу.

Сами США ликвидацию Насраллы приветствовали, назвав ее «мерой справедливости». Россия со своей стороны осудила Израиль, а также предупредила об опасности «большой войны» на Ближнем Востоке. Как политики реагировали на уничтожение лидера «Хезболлы» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут принять решение об отправке новых сил на Ближний Восток.

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