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В Израиле раскрыли, что предотвратит устранение лидера «Хезболлы»

WSJ: ликвидацией Насраллы Израиль хочет избежать наземной операции в Ливане

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Mohamed Azakir/Reuters

Израильские власти надеются, что устранение генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы позволит избежать наземной операции в Ливане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

«Израиль понадеялся, что его ликвидация может значительно ослабить группировку («Хезболла». — прим. ред.) и предотвратить необходимость наземного вторжения», — отмечает издание.

Израильский чиновник на условиях анонимности сообщил газете, что его страна предпочла бы отказаться от наземной операции на ливанской территории.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Позже Нетаньяху назвал устранение лидера «Хезболлы» необходимым для безопасного возвращения жителей севера в свои дома, изменения баланса сил в регионе и освобождения заложников из сектора Газа.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.

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Операция Израиля в Ливане
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