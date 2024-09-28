Лавров сделал заявление после слов Путина об изменении ядерной доктрины

Россия исходит из того, что слова президента РФ Владимира Путина по ядерной доктрине услышаны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает РИА Новости.

«Поймем, как Запад это понимает в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — добавил Лавров.

25 сентября Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие.

Ранее в Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом Западу.