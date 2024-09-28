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Лавров рассказал об интересе РФ к мирным инициативам КНР и Бразилии

Лавров потребовал конкретики от мирных инициатив Китая и Бразилии

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Алексей Майшев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, что Россия интересовалась конкретным содержанием мирных инициатив Бразилии и Китая по конфликту на Украине.

По словам дипломата, он обсуждал предложения по мирному урегулированию с коллегами из КНР и Бразилии, потому что у них «слова все правильные» были — призывы к справедливости, миру и выполнению международного права.

«С этим никто не спорит, но конкретно как они планируют двигаться к миру, пока еще никто не сообщал. Я просто знаю, что этот вопрос еще в стадии рассмотрения», — сказал министр.

Он добавил, что инициатива председателя КНР Си Цзиньпина касается не только Украины, но и урегулирования всех глобальных конфликтов.

«Среди ключевого метода рассмотрения задач в том или ином кризисном регионе, прямо сказано, надо договариваться об устранении коренных причин конфликта. Коренные причины конфликта на Украине заключаются во втягивании киевского режима в НАТО», — заключил Лавров.

На пресс-конференции он также сказал, что читает хамством высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским оценки мирных инициатив КНР и Бразилии по украинскому конфликту.

Ранее Лавров заявил о готовности к любым инициативам по урегулированию на Украине.

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