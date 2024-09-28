Лавров напомнил о последствиях срывов переговоров по Украине

Украина становится меньше с каждым разом, когда инициативы переговоров с Россией срываются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Таким образом он прокомментировал нежелание властей Украины выполнять Минские соглашения, а также срыв переговоров, проходивших в 2022 году.

«С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», — отметил он.

До этого Лавров сделал заявление, что для России на территории Украины приоритетом является судьба жителей Донбасса и Новороссии, веками жившие на этих землях. Так он ответил на заявление президента Украины Зеленского о необходимости возвращения всех ее территорий.

Лавров также отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. РФ открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него, отметил он.

Ранее Лавров заявил, что РФ не отказывается от диалога с Западом.