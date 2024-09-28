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Лавров обвинил ООН в оправдании нарративов Запада

Лавров: секретариат ООН изобретает оправдания для продвижения нарративов Запада

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МИД России

Секретариат ООН изобретает оправдания для внедрения в работу организации выгодных Западу нарративов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

«Секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов», — заявил он.

Действия Запада полностью подрывают доверие к деятельности к секретариату ООН, добавил министр.

Лавров также обратился к ряду стран, предлагающих планы по урегулированию конфликта на Украине. Россия призывает страны, выступающие с мирными инициативами по Украине, учитывать необходимость решения коренных причин конфликта, отметил он.

До этого Лавров в ходе выступления в ООН отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия.

Ранее Лавров рассказал, как США могут повлиять на конфликт на Ближнем Востоке.

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