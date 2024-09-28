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Генсек ООН обеспокоен ситуацией вокруг Ливана

Генсек ООН обеспокоен резкой эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш серьезно обеспокоен резкой эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен резкой эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа», — заявил он.

По его словам, боевые действия должны прекратиться немедленно — «все стороны должны отступить от края пропасти».

«Народы Ливана, Израиля и всего региона не могут позволить себе полномасштабную войну. Он призывает стороны... незамедлительно вернуться к прекращению боевых действий», — добавил Дюжаррик.

В субботу, 28 сентября, стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации. Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15 на операцию по ликвидации лидера движения «Хезболла».

Ранее Генштаб Израиля предупредил о «трудных днях» и дальнейших операциях против «Хезболлы».

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