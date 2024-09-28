В МИД КНР заявили, что воссоединение Китая будет непременно достигнуто

Воссоединение Китайской Народной Республики обязательно будет достигнуто, Тайвань вернется в объятия Родины. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передает ТАСС.

Он отметил, что двух Китаев или отдельно Китая и отдельно Тайваня не существует. По словам Ван И, в этом вопросе не должно быть места «серой зоне» или «места для двусмысленности».

«Китай обязательно добьется полного воссоединения. Тайвань непременно вернется в объятия Родины, это историческое событие, которое никто и ничто не сможет остановить», — подчеркнул глава китайского МИД.

До этого официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа сообщил, что администрация Тайваня проводит военную подготовку, целью которой является независимость острова от Китая.

Ранее суд Тайваня вынес приговор офицерам разведки за шпионаж в пользу Китая.