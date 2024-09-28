В Иране заявили о беспрекословной поддержке «Хезболлы» на Ближнем Востоке

Хаменеи: все силы сопротивления на Ближнем Востоке стоят на стороне «Хезболлы»

Все силы сопротивления в ближневосточном регионе стоят на стороне шиитского движения «Хезболла» и поддерживают его. Об этом заявил духовный лидер Ирана Али Хаменеи после сообщений о ликвидации израильской армией лидера движения Хасана Насраллы, передает телеканал PressTV.

О ликвидации Насраллы сообщила пресс-служба ВВС Израиля 28 сентября.

По словам Хаменеи, что сейчас судьбу Ближнего Востока будет определять фронт сопротивления, в частности «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.