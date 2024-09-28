Украинский лидер Владимир Зеленский может обвинить Запад в предательстве Украины. Об этом в статье для журнала Spectator пишет обозреватель Оуэн Мэттьюс.

Подчеркивается, что часть современного украинского общества будет рассматривать любое прекращение огня на Украине «как предательство», а для Зеленского возвращение за стол переговоров станет основанием для обвинений в его адрес.

Как отмечается в материале, другая часть украинского общества захочет узнать, ради чего страна вела боевые действия, «если итоговое соглашение будет очень похоже на то, что было тогда на столе переговоров в Стамбуле».

«Наличие третьей стороны, на которую можно возложить всю вину – в лице Запада – является политически полезным способом примирения тех украинцев, которые требуют мира, и тех, кто настаивает на справедливости», — пишет Мэттьюс.

Такой шаг, отмечается в статье, может стать ключом к тому, чтобы «после окончания войны Украина осталась управляемой».

До этого издание Advance писало, что западные союзники Украины тайно согласились, что за ней не будет победы в конфликте с Россией. Авторы статьи напомнили, что исключение составляют лишь некоторые генералы на Балтике, которые «мечтают о «превентивных» ударах по России».

Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский не хочет договариваться.